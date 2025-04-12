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Каллас заявила об отсутствии прогресса в переговорах «коалиции желающих»

Ведомости

На последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. Об этом журналистам заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает британское издание The Telegraph.

«У разных государств – членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются», – сказала Каллас.

Она также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.

10 апреля состоялась встреча глав оборонных ведомств порядка 30 стран, участвующих в «коалиции желающих». Министр обороны Великобритании Джон Хили, в отличие от Каллас, заявил, что озвученные на переговорах планы были реальны и продуманны.

«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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