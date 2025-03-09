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Франция выделит Киеву вооружение на 195 млн евро за счет российских активов

Ведомости

Франция выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 195 млн евро, средства мобилизуют за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

Выделенные средства, как пояснил министр, позволят осуществить поставку Украине 155-мм снарядов и планирующих авиабомб AASM, которыми оснащены французские истребители Mirage 2000. Лекорню также сообщил об ускорении поставок старого оборудования, в числе которого колесные танки AMX-10RC и бронемашины.

Тема боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы станет «неотложной проблемой» для Франции в ближайшие годы, отметил французский министр. Вторым приоритетом, указал он, являются «беспилотники и роботизация армий».

Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине месяц назад, в ночь на 7 марта впервые отбивали атаку РФ, сообщили на этой неделе воздушные силы республики. В октябре 2024 г. Лекорню говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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