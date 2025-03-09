Франция выделит Киеву вооружение на 195 млн евро за счет российских активов
Франция выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 195 млн евро, средства мобилизуют за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
Выделенные средства, как пояснил министр, позволят осуществить поставку Украине 155-мм снарядов и планирующих авиабомб AASM, которыми оснащены французские истребители Mirage 2000. Лекорню также сообщил об ускорении поставок старого оборудования, в числе которого колесные танки AMX-10RC и бронемашины.
Тема боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы станет «неотложной проблемой» для Франции в ближайшие годы, отметил французский министр. Вторым приоритетом, указал он, являются «беспилотники и роботизация армий».
Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине месяц назад, в ночь на 7 марта впервые отбивали атаку РФ, сообщили на этой неделе воздушные силы республики. В октябре 2024 г. Лекорню говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.