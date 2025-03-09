Франция выделит Киеву вооружение на 195 млн евро за счет российских активов

Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине месяц назад, в ночь на 7 марта впервые отбивали атаку РФ, сообщили на этой неделе воздушные силы республики. В октябре 2024 г. Лекорню говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.