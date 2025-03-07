Воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage
Украина впервые применила истребители Mirage, поставляемые Францией, сообщается в Telegram-канале воздушных сил страны.
В сообщении говорится, что в ночь на 7 марта для отражения атак привлекалась истребительная авиация F-16 и Mirage 2000. Отмечается, что французские истребители были доставлены на Украину месяц назад.
6 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что на Украину были доставлены первые французские самолеты Mirage 2000. В октябре 2024 г. Лекорню говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.