Москальковой не поступало обращений от сотрудницы «Русского дома» в Киргизии
Аппарат уполномоченного по правам человека в России не получал обращений от сотрудницы Русского дома в городе Ош в Киргизии Натальи Секериной и российского блогера, автора Telegram-канала «Улыбаемся и машем», политолога Виктора Васильева, задержанным по подозрению в наемничестве. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
23 апреля суд Первомайского района Бишкека арестовал Секерину. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан Васильев.
28 апреля суд изменил Секериной меру пресечения на домашний арест. 19 июня ТАСС со ссылкой на представительство Россотрудничества в Киргизии сообщил, что сотрудница «Русского дома» освобождена и вернулась на свое прежнее рабочее место. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что расследование уголовного дела против Секериной продолжается и ей продлили меру в виде домашнего ареста на месяц.