Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Москальковой не поступало обращений от сотрудницы «Русского дома» в Киргизии

Ведомости

Аппарат уполномоченного по правам человека в России не получал обращений от сотрудницы Русского дома в городе Ош в Киргизии Натальи Секериной и российского блогера, автора Telegram-канала «Улыбаемся и машем», политолога Виктора Васильева, задержанным по подозрению в наемничестве. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Не было обращений от них», – приводит заявление омбудсмена ТАСС.

23 апреля суд Первомайского района Бишкека арестовал Секерину. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан Васильев.

28 апреля суд изменил Секериной меру пресечения на домашний арест. 19 июня ТАСС со ссылкой на представительство Россотрудничества в Киргизии сообщил, что сотрудница «Русского дома» освобождена и вернулась на свое прежнее рабочее место. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что расследование уголовного дела против Секериной продолжается и ей продлили меру в виде домашнего ареста на месяц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных