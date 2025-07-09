Москальковой не поступало обращений от сотрудницы «Русского дома» в Киргизии

23 апреля суд Первомайского района Бишкека арестовал Секерину. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан Васильев.