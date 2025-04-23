В Киргизии сотрудница «Русского дома» арестована по делу о вербовке наемников
Сотрудница «Русского дома» в областном центре Киргизии, городе Ош, Наталья Секерина арестована до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека.
Гражданство подозреваемой еще уточняется. По уголовному делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин.
Издание «Вечерний Бишкек» сообщает, что Секерина была задержана сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
В январе глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством» республики СМИ сняло репортаж о «Русском доме» в Баку. В материале утверждается, что российский информационно-культурный центр якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной работы. В феврале «Русский дом» объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. В дипведомстве поясняли, что действующее с 1997 г. представительство Россотрудничества в Баку не имело регистрацию юрлица, чем все эти годы нарушало законы республики.