В Киргизии сотрудница «Русского дома» арестована по делу о вербовке наемников

В январе глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством» республики СМИ сняло репортаж о «Русском доме» в Баку. В материале утверждается, что российский информационно-культурный центр якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной работы. В феврале «Русский дом» объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. В дипведомстве поясняли, что действующее с 1997 г. представительство Россотрудничества в Баку не имело регистрацию юрлица, чем все эти годы нарушало законы республики.