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/ Политика

В Киргизии сотрудница «Русского дома» арестована по делу о вербовке наемников

Ведомости

Сотрудница «Русского дома» в областном центре Киргизии, городе Ош, Наталья Секерина арестована до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека.

Гражданство подозреваемой еще уточняется. По уголовному делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин.

Издание «Вечерний Бишкек» сообщает, что Секерина была задержана сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

В январе глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством» республики СМИ сняло репортаж о «Русском доме» в Баку. В материале утверждается, что российский информационно-культурный центр якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной работы. В феврале «Русский дом» объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. В дипведомстве поясняли, что действующее с 1997 г. представительство Россотрудничества в Баку не имело регистрацию юрлица, чем все эти годы нарушало законы республики.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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