Что случилось с «Русским домом» в Баку

«Баку принял решение на охлаждение с Россией. Претензии к ней и к российским институтам увеличиваются. Шаг за шагом Азербайджан постепенно дистанцируется от России», – констатирует завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Фундаментальность данного выбора азербайджанского руководства – дискуссионный вопрос, замечает эксперт. По его словам, такой образ действий – как минимум тактическая игра Азербайджана. По его мнению, в долгосрочной перспективе Баку все равно не сможет радикально свернуть с Россией отношения в отсутствие сопоставимых альтернатив: Иран таковой считаться не может, США в январе подписали хартию о стратегическом партнерстве с Арменией, Турция, хотя и ключевой союзник Баку, удалена от региона и сосредоточена на других конфликтных точках.