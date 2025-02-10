Что случилось с «Русским домом» в Баку

Что случилось с «Русским домом» в БакуМИД России и Россотрудничество многократно обращались за помощью в его регистрации
Действующее с 1997 г. представительство Россотрудничества в Баку («Русский дом») не имеет регистрацию юрлица, чем все эти годы нарушает законы Азербайджана и должно прекратить деятельность. Об этом 7 февраля заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь азербайджанского министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде, комментируя ситуацию с предупреждением, сделанным накануне. Какие конкретно действия должна совершить Москва, он не уточнил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 7 февраля ситуацию с возможным закрытием «Русского дома» в Баку, выразил сожаление. «Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов, – отметил он. – Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях». «Если будут контакты на высшем уровне, то этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», – сказал он. «В любом случае будем решать эти проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми традиционными отношениями», – заверил Песков.
О том, что «Русский дом» в Баку получил от властей страны предупреждение о необходимости прекратить работу, первым сообщило 6 февраля азербайджанское издание Report со ссылкой на источники. Затем МИД Азербайджана заявил, что направил соответствующую ноту еще 3 февраля. Позже руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил, что получил предупреждение о том, что «Русский дом» в Баку «должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству».
Но Примаков посетовал, что, начиная с 1997 г., когда представительство Россотрудничества появилось в Баку на основе соответствующего межправсоглашения, МИД России и его ведомство многократно обращались за помощью в регистрации к минюсту и МИД Азербайджана. Но «все призывы оставались без ответа», хотя решение вопроса о работе представительства всегда находилось на азербайджанской стороне. Теперь, по словам Примакова, здание, где сейчас находится «Русский дом» в Баку, будут продавать.
В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» бакинского «Русского дома».
Напоминание об отсутствии регистрации представительства Россотрудничества в Баку происходит после начавшегося месяцем ранее резкого охлаждения отношений Азербайджана и России. Катастрофа Embraer E190 азербайджанской компании AZAL, летевшего по маршруту Баку - Грозный, случилась 25 декабря 2024 г. Президент России Владимир Путин 28 декабря в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России» во время работы ПВО, отражавшей украинский налет на аэропорт Грозного.
«Баку принял решение на охлаждение с Россией. Претензии к ней и к российским институтам увеличиваются. Шаг за шагом Азербайджан постепенно дистанцируется от России», – констатирует завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Фундаментальность данного выбора азербайджанского руководства – дискуссионный вопрос, замечает эксперт. По его словам, такой образ действий – как минимум тактическая игра Азербайджана. По его мнению, в долгосрочной перспективе Баку все равно не сможет радикально свернуть с Россией отношения в отсутствие сопоставимых альтернатив: Иран таковой считаться не может, США в январе подписали хартию о стратегическом партнерстве с Арменией, Турция, хотя и ключевой союзник Баку, удалена от региона и сосредоточена на других конфликтных точках.