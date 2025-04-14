МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

В конце января министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что число граждан республики в России в 2024 г. сократилось с 650 000 до 350 000 человек. В 2023 г. из России в Киргизию было переведено $2,531 млн. Но при этом за период с января по ноябрь 2024 г. в страну поступило $2,565 млн, что чуть больше, чем за весь 2023 г. На 2024 г. пришлось ужесточение миграционной политики России на после теракта в «Крокус сити холле» в конце марта того года.