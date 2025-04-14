МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в банеБишкек как член ЕАЭС болезненно воспринимает такие инциденты
МВД России заявило, что столичные полицейские не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения «мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции» в Тимирязевском районе Москве. Сообщение появилось на сайте ГУ МВД по столице днем 14 апреля после того, как МИД Киргизии направил ноту послу России с просьбой проверить действия российских силовиков.
«В настоящее время обращений от них (иностранных граждан. – “Ведомости”) в территориальный орган внутренних дел г. Москвы не поступало», – говорится в сообщении.
Там уточнили, что столичные полицейские вместе с ФСБ и Росгвардией 10 апреля пресекли противоправные действия иностранных граждан и провели проверку общественного помещения, расположенного в Тимирязевском районе столицы.
«В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания), которые предусматривают штрафы и выдворения за пределы России.
Кроме того, в столичном главке МВД заявили, что шесть из задержанных «осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров», в результате чего «в отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ».
Ранее утром в понедельник 14 апреля МИД Киргизии направил официальную ноту чрезвычайному и полномочному послу России в Бишкеке Сергею Вакунову в связи с массовым задержанием граждан республики 11 апреля на территории банного комплекса «Бодрость» в Москве. Текст документа опубликован на сайте киргизского МИДа.
С российским послом в Бишкеке Вакуновым лично встретился заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев. «Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан», – говорится в сообщении.
В случае если выяснится «необоснованность применения силы» к гражданам Киргизии, МИД республики считает необходимым со стороны России «принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту».
«Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства», – добавили в сообщении.
«Ведомости» направили запрос в МИД России и Совет киргизской диаспоры в России.
О том, что московская полиция провела рейд в банном комплексе «Бодрость», стало известно 11 апреля, после того как видео с мужчинами азиатской внешности, лежащими в нижнем белье на полу под наблюдением вооруженных полицейских, попало в соцсети. МИД Киргизии 12 апреля указал, что граждан республики доставили в отдел МВД по Тимирязевскому району Москвы для проверки документов и законности пребывания в России, туда оперативно отправились сотрудники киргизского посольства и в диппредставительстве держат ситуацию на контроле.
Позже телеканал «Царьград» сообщал без указания источника информации, что банным комплексом владеет гражданин Киргизии, который намерен предоставлять услуги своего заведения только соотечественникам. На это пожаловались местные жители, после чего якобы и произошел рейд полиции.
Нота киргизского МИДа была вручена послу России после того, как к этому призвал депутат парламента республики Жанар Акаев, назвав обращение силовиков в Москве с его соотечественниками унизительным и «нечеловеческим» и упрекнув власти своей страны в бездействии. Он также призвал киргизское министерство труда немедленно связаться с коллегами из российского ведомства – цитаты его обращения приводит местное СМИ Kg24.
В конце января министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что число граждан республики в России в 2024 г. сократилось с 650 000 до 350 000 человек. В 2023 г. из России в Киргизию было переведено $2,531 млн. Но при этом за период с января по ноябрь 2024 г. в страну поступило $2,565 млн, что чуть больше, чем за весь 2023 г. На 2024 г. пришлось ужесточение миграционной политики России на после теракта в «Крокус сити холле» в конце марта того года.
По словам завсектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, тема задержаний граждан Киргизии сопровождается пристальным вниманием не только в России, но и в центральноазиатской республике как обществом, так и местным политическим классом. По словам эксперта, в Бишкеке считают, что жесткие действия против работающих в России граждан республики несправедливо, поскольку, в отличие от других центральноазиатских республик, Киргизия входит вместе с Россией в ЕАЭС.
«На этом фоне проблема в последние несколько лет обретает все более серьезный вес для российско-киргизских двусторонних отношений и особую остроту», – заключил Притчин.