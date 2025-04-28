Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустили под домашний арест
Сотруднице «Русского дома» в городе Ош в Киргизии Наталье Секериной, которую задержали по подозрению в наемничестве, изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.
23 апреля Секерину арестовали до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Фигурантам вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан российский блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем», политолог Виктор Васильев.
25 апреля «РИА Новости» со ссылкой на посольство России сообщило, что после беседы российского посла с главой киргизского комитета нацбезопасности сотрудницу «Русского дома» отпустят под домашний арест.