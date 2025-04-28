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Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустили под домашний арест

Ведомости

Сотруднице «Русского дома» в городе Ош в Киргизии Наталье Секериной, которую задержали по подозрению в наемничестве, изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Первомайский районный суд Бишкека.

ТАСС пишет, что по решению суда под домашний арест отпущены все фигуранты дела.

23 апреля Секерину арестовали до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Фигурантам вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан российский блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем», политолог Виктор Васильев.

25 апреля «РИА Новости» со ссылкой на посольство России сообщило, что после беседы российского посла с главой киргизского комитета нацбезопасности сотрудницу «Русского дома» отпустят под домашний арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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