Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустили под домашний арест

23 апреля Секерину арестовали до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По делу были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. Фигурантам вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК Киргизии (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности). Позже по обвинению в аналогичной статье в Киргизии был задержан российский блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем», политолог Виктор Васильев.