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Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустят под домашний арест

Ведомости

После беседы посла России с главой киргизского комитета нацбезопасности сотрудницу «Русского дома», которую задержали по подозрению в наемничестве, отпустят под домашний арест. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ.

По информации агентства, у спецслужб Киргизии нет претензий к «Русскому дому». В дипмиссии подчеркнули, что задержание не было связано с деятельностью организации.

23 апреля стало известно, что сотрудница «Русского дома» в городе Ош Наталья Секерина арестована до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По уголовному делу вместе с ней были задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности).

Позже по обвинению в той же статье в Киргизии был задержан российский блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем» о новостях Африки, политолог Виктор Васильев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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