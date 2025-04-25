Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустят под домашний арест
После беседы посла России с главой киргизского комитета нацбезопасности сотрудницу «Русского дома», которую задержали по подозрению в наемничестве, отпустят под домашний арест. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ.
По информации агентства, у спецслужб Киргизии нет претензий к «Русскому дому». В дипмиссии подчеркнули, что задержание не было связано с деятельностью организации.
23 апреля стало известно, что сотрудница «Русского дома» в городе Ош Наталья Секерина арестована до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По уголовному делу вместе с ней были задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности).
Позже по обвинению в той же статье в Киргизии был задержан российский блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем» о новостях Африки, политолог Виктор Васильев.