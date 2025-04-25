Задержанную в Киргизии сотрудницу «Русского дома» отпустят под домашний арест

23 апреля стало известно, что сотрудница «Русского дома» в городе Ош Наталья Секерина арестована до 17 июня по подозрению в вербовке наемников. По уголовному делу вместе с ней были задержаны еще четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Им вменяется обвинение по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности).