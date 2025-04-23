Почему задержали сотрудницу Русского дома в Киргизии

Почему задержали сотрудницу Русского дома в КиргизииНаталье Секериной грозит до 10 лет тюрьмы
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину, сообщил 23 апреля «Вечерний Бишкек». Подозреваемой предъявлено обвинение в вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств (ч. 1 ст. 416 УК республики). Эта статья предусматривает лишение свободы от семи до 10 лет.
Как сообщает «Вечерний Бишкек», Первомайский районный суд Бишкека 19 апреля принял решение о заключении Секериной под стражу до 17 июня. Чуть позже в Telegram-канале Русского дома в Оше сообщили, что организация не обладает полноценной информацией о сути обвинения. Согласно этому сообщению, Секерина – гражданка Киргизии, а работает она в Русском доме с июля 2024 г., где отвечает за взаимодействие филиала с местными СМИ. «Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве», – говорится в сообщении.
На страницах Секериной в Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской в России) «Ведомости» не обнаружили материалов, связанных с вербовкой в российские вооруженные силы. В основном там размещены записи о деятельности Русского дома в Оше и материалы, направленные на разоблачение гендерных стереотипов от кризисного центра «Ак-Журок», а также кулинарные рецепты.
По данным «Вечернего Бишкека», помимо Секериной в рамках расследования дела о вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом задержаны и помещены под стражу до 17 июня еще три человека. Один из них – сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Личности остальных пока не известны.
Ранее киргизские власти привлекали к ответственности граждан страны за участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне России. Так, по этому обвинению в 2023 г. Бишкекский суд приговорил к 10 годам лишения свободы Аскара Кубанычбека уулу. Но отбывать весь срок в заключении ему не пришлось: вскоре киргизстанец обратился к российским властям с просьбой о помощи, после чего суд смягчил ему приговор и отпустил под обязательство отмечаться у правоохранителей дважды в месяц в течение трех лет. Но затем Кубанычбек уулу неизвестным образом перебрался в Россию, где он получил российский паспорт и снова заключил контракт с российским Минобороны. В январе текущего года он был задержан в Ростове-на-Дону по запросу киргизских властей, но затем отпущен на свободу.
Задержание сотрудницы Русского дома произошло через две недели после того, как российские правоохранительные органы 10 апреля совершили рейд в банном комплексе «Бодрость» на севере Москвы, в ходе которого в отделение полиции были доставлены 59 граждан Киргизии. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда Россию либо режима пребывания в стране.
Через четыре дня МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову ноту в связи с массовым задержанием граждан республики и с просьбой «предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции». В ответ российский МИД объяснил, что проверка правоохранителями столичной бани была плановой и не была нацелена на граждан какой-либо конкретной страны.
Ситуацию с задержанием граждан Киргизии также обсудила российский омбудсмен Татьяна Москалькова со своим киргизским коллегой Джамилей Джаманбаевой в Москве 17 апреля. В разговоре Джаманбаева пожаловалась на «обоснованность и соразмерность применения силы» во время рейда российских силовиков. В свою очередь Москалькова согласилась, что при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей.
Наконец, на следующий день российский посол в Бишкеке Вакунов в разговоре с ТАСС призвал «не нагнетать ситуацию» вокруг задержания граждан центральноазиатской республики и дождаться «окончательного и всестороннего рассмотрения дела».
Новость с задержанием сотрудницы Русского дома – ответная реакция киргизских властей на инцидент во время рейда в московской бане, полагает независимый политолог из Киргизии Марс Сариев. Серьезность этой истории, по словам эксперта, придает ее распространение по общенациональным каналам и по линии ГКНБ, таким образом Бишкек показывает недовольство политикой Москвы по отношению к его гражданам и пытается не допустить ущемления прав киргизов в России в будущем.
Несмотря на этот неприятный инцидент, российско-киргизские отношения продолжат носить стратегический характер – уровень взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере и в рамках сотрудничества силовых структур останется на высоком уровне, говорит эксперт по Центральной Азии Дарья Рекеда. По ее словам, Москва и Бишкек и ранее сталкивались с аналогичными прецедентами, но стороны быстро преодолевали разногласия и находили общий язык.