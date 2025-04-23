Почему задержали сотрудницу Русского дома в Киргизии

Ранее киргизские власти привлекали к ответственности граждан страны за участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне России. Так, по этому обвинению в 2023 г. Бишкекский суд приговорил к 10 годам лишения свободы Аскара Кубанычбека уулу. Но отбывать весь срок в заключении ему не пришлось: вскоре киргизстанец обратился к российским властям с просьбой о помощи, после чего суд смягчил ему приговор и отпустил под обязательство отмечаться у правоохранителей дважды в месяц в течение трех лет. Но затем Кубанычбек уулу неизвестным образом перебрался в Россию, где он получил российский паспорт и снова заключил контракт с российским Минобороны. В январе текущего года он был задержан в Ростове-на-Дону по запросу киргизских властей, но затем отпущен на свободу.