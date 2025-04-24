В Киргизии задержали российского блогера по делу о наемничестве
В Киргизии по подозрению в наемничестве задержали российского блогера, автора Telegram-канала «Улыбаемся и машем» о новостях Африки, политолога Виктора Васильева. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Первомайском районном суде Бишкека.
По информации агентства, Васильев обвиняется в совершении преступления по ст. 416 УК Киргизии (наемничество). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Согласно киргизскому закону, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее пресс-секретарь того же суда Нурзина Мурзаева рассказала «Интерфаксу», что сотрудница Русского дома Наталья Секерина была задержана сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики по подозрению в вербовке наемников. Она также заключена под стражу до 17 июня. Вместе с ней были задержаны еще трое.
Они подозреваются в вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в насильственных действиях других государств, направленных на свержение власти в государстве или нарушение территориальной целостности. Возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве. Адвокат одного из задержанных заявил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.
18 апреля российский суд заочно приговорил граждан Грузии и Великобритании Гиа Саглиани и Джозефа Филипа Макдональда к 14 и 14,5 года лишения свободы соответственно за наемничество. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Сейчас мужчины находятся в международном розыске.