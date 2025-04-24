В Киргизии задержали российского блогера по делу о наемничестве

Они подозреваются в вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в насильственных действиях других государств, направленных на свержение власти в государстве или нарушение территориальной целостности. Возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве. Адвокат одного из задержанных заявил журналистам, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.