Соглашение РФ и Омана об отмене виз вступит в силу 18 июля

Путин подчеркивал, что к текущему визиту был подготовлен значительный пакет документов, направленных на создание нормативной базы для развития двусторонних отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще много возможностей для роста, но уже сейчас есть потенциал для расширения связей в логистике, транспорте, взаимных инвестициях и сельском хозяйстве. Россия экспортирует в Оман продовольственные товары и рассчитывает на углубление сотрудничества в энергетической сфере.