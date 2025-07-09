Соглашение РФ и Омана об отмене виз вступит в силу 18 июля
Соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля. Об этом сообщили в МИД РФ.
Согласно документу, граждане России смогут въезжать на территорию Омана без визы и находиться там до 30 дней при каждом посещении. Однако общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
«Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана», – уточнили в МИД России.
Соглашение было подписано в Москве 22 апреля 2025 г. До этого россияне могли оформлять бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же документ предусматривает полную отмену визовых формальностей: граждане обеих стран получат право «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без необходимости получения виз.
Визит султана Омана в Москву состоялся 21 апреля, он прибыл с делегацией из нескольких десятков человек. Встреча лидеров двух стран прошла 22 апреля. Президент России Владимир Путин поблагодарил гостя за визит, отметив, что султан хорошо известен в России. Именно он в 1985 г. подписал соглашение об установлении дипломатических отношений между странами, занимая тогда должность заместителя министра иностранных дел Омана.
Путин подчеркивал, что к текущему визиту был подготовлен значительный пакет документов, направленных на создание нормативной базы для развития двусторонних отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще много возможностей для роста, но уже сейчас есть потенциал для расширения связей в логистике, транспорте, взаимных инвестициях и сельском хозяйстве. Россия экспортирует в Оман продовольственные товары и рассчитывает на углубление сотрудничества в энергетической сфере.