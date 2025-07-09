Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Соглашение РФ и Омана об отмене виз вступит в силу 18 июля

Ведомости

Соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля. Об этом сообщили в МИД РФ.

Согласно документу, граждане России смогут въезжать на территорию Омана без визы и находиться там до 30 дней при каждом посещении. Однако общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

«Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана», – уточнили в МИД России.

Соглашение было подписано в Москве 22 апреля 2025 г. До этого россияне могли оформлять бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же документ предусматривает полную отмену визовых формальностей: граждане обеих стран получат право «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без необходимости получения виз.

Визит султана Омана в Москву состоялся 21 апреля, он прибыл с делегацией из нескольких десятков человек. Встреча лидеров двух стран прошла 22 апреля. Президент России Владимир Путин поблагодарил гостя за визит, отметив, что султан хорошо известен в России. Именно он в 1985 г. подписал соглашение об установлении дипломатических отношений между странами, занимая тогда должность заместителя министра иностранных дел Омана.

Путин подчеркивал, что к текущему визиту был подготовлен значительный пакет документов, направленных на создание нормативной базы для развития двусторонних отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще много возможностей для роста, но уже сейчас есть потенциал для расширения связей в логистике, транспорте, взаимных инвестициях и сельском хозяйстве. Россия экспортирует в Оман продовольственные товары и рассчитывает на углубление сотрудничества в энергетической сфере.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных