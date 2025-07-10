Встреча Лаврова и Рубио пройдет 10 июля в столице Малайзии

4 июля Лавров по случаю Дня независимости США направил Рубио телеграмму с поздравлением. Тогда он выразил надежду на то, что отношения двух государств обретут стабильность и «созидательный вектор», а страны продолжат учитывать национальные интересы друг друга. Американскому народу он пожелал, чтобы права американцев на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми в соответствии с Декларацией независимости.