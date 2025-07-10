Встреча Лаврова и Рубио пройдет 10 июля в столице Малайзии
Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 июля на полях мероприятий по линии стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре (Малайзия), следует из расписания Рубио на сайте госдепа. Диалог начнется в 13:00 мск.
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Малайзию на два дня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила о начале встречи Россия - АСЕАН. Кроме того, Лавров должен принять участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
4 июля Лавров по случаю Дня независимости США направил Рубио телеграмму с поздравлением. Тогда он выразил надежду на то, что отношения двух государств обретут стабильность и «созидательный вектор», а страны продолжат учитывать национальные интересы друг друга. Американскому народу он пожелал, чтобы права американцев на жизнь, свободу и стремление к счастью оставались незыблемыми в соответствии с Декларацией независимости.
Рубио и Лавров также проводили несколько телефонных разговоров, в том числе они обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. Первая их личная встреча состоялась на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале.