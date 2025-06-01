Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса

В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек погибли, в том числе машинист, пострадали более 70 человек. В регионе со 2 по 4 июня объявили траур. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и члены его команды.