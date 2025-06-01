Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса
Политики обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, уточнили в ведомстве. Также Лавров и Рубио затрону тему переговоров России и Украины, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.
В ходе разговора Рубио выразил Лаврову соболезнования из-за гибели людей при подрыве железнодорожной инфраструктуры. Лавров же подчеркнул, что Россия в ближайшее время опубликует результаты расследования, а виновные «будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание».
В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек погибли, в том числе машинист, пострадали более 70 человек. В регионе со 2 по 4 июня объявили траур. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и члены его команды.
Кроме того, 1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Ведомство пояснило, что налеты удалось предотвратить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Несколько человек, подозреваемых в причастности к терактам, задержаны.