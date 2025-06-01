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Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой госдепартамента США Марком Рубио, сообщает «Интерфакс».

Политики обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, уточнили в ведомстве. Также Лавров и Рубио затрону тему переговоров России и Украины, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.

В ходе разговора Рубио выразил Лаврову соболезнования из-за гибели людей при подрыве железнодорожной инфраструктуры. Лавров же подчеркнул, что Россия в ближайшее время опубликует результаты расследования, а виновные «будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание».

В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек погибли, в том числе машинист, пострадали более 70 человек. В регионе со 2 по 4 июня объявили траур. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и члены его команды.

Кроме того, 1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Ведомство пояснило, что налеты удалось предотвратить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники. Несколько человек, подозреваемых в причастности к терактам, задержаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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