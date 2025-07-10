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Лавров встретился с главой МИД Китая в Малайзии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Китая Ван И в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лавров прибыл в Малайзию на два дня. Утром 10 июля Захарова сообщила о начале встречи Россия – АСЕАН. Российский министр также должен принять участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.

Кроме того, на полях мероприятий по линии стран АСЕАН в Куала-Лумпуре ожидается встреча Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Согласно расписанию последнего, диалог начнется в 13:00 мск. Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале. Они также проводили несколько телефонных разговоров, в частности обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Предыдущая встреча Лаврова и Ван И состоялась в ходе визита последнего в Россию 1 апреля. На переговорах министы обсудили перспективу урегулирования украинского кризиса и подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта как основы для достижения мира.

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