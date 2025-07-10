Лавров встретился с главой МИД Китая в Малайзии

Кроме того, на полях мероприятий по линии стран АСЕАН в Куала-Лумпуре ожидается встреча Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Согласно расписанию последнего, диалог начнется в 13:00 мск. Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале. Они также проводили несколько телефонных разговоров, в частности обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине.