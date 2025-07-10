Глава МИД РФ Лавров встретился с госсекретарем США Рубио

Глава МИД РФ Лавров встретился с госсекретарем США РубиоВстреча проходит на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает «РИА Новости».
Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале. Они также проводили несколько телефонных разговоров, в частности обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. Последний состоялся 1 июня. Тогда они обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, уточнили в ведомстве. Также Лавров и Рубио затронули тему переговоров России и Украины, которые должны были состояться 2 июня в Стамбуле.
Лавров прибыл в Малайзию на два дня. Утром 10 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила о начале встречи Россия – АСЕАН. Российский министр также должен принять участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.