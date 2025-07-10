Глава МИД РФ Лавров встретился с госсекретарем США Рубио

Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на переговорах России и США в Эр-Рияде в феврале. Они также проводили несколько телефонных разговоров, в частности обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. Последний состоялся 1 июня. Тогда они обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, уточнили в ведомстве. Также Лавров и Рубио затронули тему переговоров России и Украины, которые должны были состояться 2 июня в Стамбуле.