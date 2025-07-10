Посольство России во Франции запросило доступ к задержанному баскетболисту
Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному баскетболисту Даниилу Касаткину. В связи с позицией властей страны получить его пока не удается. Об этом сообщили в Telegram-канале дипведомства.
В сообщении говорится, что посольство занимается ситуацией. Ведомство находится в постоянном контакте с адвокатом Касаткина.
«Это не единичный случай, когда мы сталкиваемся с затягиванием вопроса консульского допуска к российскому гражданину, о чем мы на днях вновь проинформировали французский МИД. Ожидаем, что французская сторона выполнит свои международные обязательства», – говорится в сообщении.
9 июля парижский суд арестовал Касаткина по запросу США. Спортсмена задержали в аэропорту «Шарль де Голль» в Париже 21 июня. Он прибыл во Францию из США, где играл за студенческую команду в Университете штата Пенсильвания.
Американские власти обвиняют Касаткина в связях с преступной группой, которая с 2020 по 2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы порядка 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Преступники требовали выкуп за прекращение атак. Баскетболист отверг любую причастность к хакерским атакам.