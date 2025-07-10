Переговоры главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио завершились

Переговоры главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио завершилисьОни продлились около часа
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре (Малайзия) завершились. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, встреча началась в 13:14 мск и продлилась практически час. Лавров первым покинул переговорную комнату.
Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Стороны также проводили несколько телефонных разговоров, в том числе обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. Последний диалог состоялся 1 июня. Тогда Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и тему переговоров Москвы и Киева, которые должны были состояться 2 июня в Стамбуле.
10 июля Лавров прибыл в Малайзию на два дня. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о начале встречи Россия – АСЕАН. Ожидается, что министр примет участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.