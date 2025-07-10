Переговоры главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио завершились

Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Стороны также проводили несколько телефонных разговоров, в том числе обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. Последний диалог состоялся 1 июня. Тогда Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и тему переговоров Москвы и Киева, которые должны были состояться 2 июня в Стамбуле.