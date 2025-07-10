МИД: Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтов

Впервые глава российского внешнеполитического ведомства лично встретился с Рубио во время российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Госсекретарь США также несколько раз беседовал с Лавровым по телефону, в ходе чего стороны в том числе обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине.