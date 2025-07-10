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МИД: Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтов

Дипломаты обсудили восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества РФ и США
Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили стремление обеих стран к восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН 10 июля, сообщили в МИД РФ. Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным, сообщает Reuters.

Как указано в публикации российского МИДа, представители государств выразили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Они обсудили урегулирование конфликта на Украине, обострение отношений на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также другие международные вопросы.

«Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения», – говорится в публикации МИДа.

Там также отметили, что диалог по линии внешнеполитических ведомств будет продолжен, как и работа по нормализации функционирования дипломатических миссий.

Встреча представителей США и РФ началась в 13:14 мск, по сообщению ТАСС. Она продлилась практически час. Первым покинул переговорную комнату Лавров.

Впервые глава российского внешнеполитического ведомства лично встретился с Рубио во время российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Госсекретарь США также несколько раз беседовал с Лавровым по телефону, в ходе чего стороны в том числе обсуждали ситуацию вокруг конфликта на Украине. 

10 июля Лавров прибыл в Малайзию с рабочим визитом, который продлится два дня. Он должен принять участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума ассоциации по безопасности.

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