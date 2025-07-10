Рубио получил от Лаврова новые предложения России по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые до этого не озвучивались. Это заявление прозвучало по итогам его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщают «РИА Новости».