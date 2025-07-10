Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Рубио получил от Лаврова новые предложения России по Украине

США хотят увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта
Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые до этого не озвучивались. Это заявление прозвучало по итогам его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщают «РИА Новости».

«Это не гарантирует достижения мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал госсекретарь.

Рубио охарактеризовал состоявшийся разговор как честный и важный. При этом он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа активно взаимодействует с сенатом над подготовкой законопроекта о санкциях.

Встреча между представителями США и России состоялась 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Переговоры начались в 13:14 мск и продолжались около часа.

По данным МИД РФ, на встрече обсуждались пути восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества. Сообщается, что в ходе встречи был подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Также обсуждалась возможность беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

МИД также отметил, что диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран будет продолжен.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных