Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока «Победа» на выборах
Глава Гагаузии Евгения Гуцул приняла предложение возглавить избирательный список оппозиционного блока «Победа» на выборах в молдавский парламент. Об этом она рассказала ТАСС.
Гуцул заверила, что постарается оправдать ожидания команды.
«Победа» примет участие в выборах в парламент республики 28 сентября, сообщал лидер блока Илан Шор. Он ожидает, что грядущие выборы будут «самыми грязными» – блок попытаются снять с них, «но на каждые пять сценариев PAS [правящей партии] у нас есть 125», отметил он.
В конце марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении нее связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил главу Гагаузии под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.
Защита Гуцул предприняла попытку обжаловать решение суда. 11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста политика на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе, сохранив ей статус домашнего ареста.
1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Приговор главе Гагаузии и ее соратнице Светлане Попан объявят 5 августа.