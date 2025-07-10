Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока «Победа» на выборах

«Победа» примет участие в выборах в парламент республики 28 сентября, сообщал лидер блока Илан Шор. Он ожидает, что грядущие выборы будут «самыми грязными» – блок попытаются снять с них, «но на каждые пять сценариев PAS [правящей партии] у нас есть 125», отметил он.