Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА, летевший в направлении Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.
Минобороны заявляло о пяти беспилотниках, ликвидированных в небе над Брянской областью с 12:45 до 13:10 мск 10 июля. В период с 08:00 до 10:00 мск ведомством было зафиксировано уничтожение восьми воздушных целей над территорией Белгородской области.
В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 14 БПЛА самолетного типа. Восемь из них российские военные нейтрализовали над Черным морем. По два беспилотника были перехвачены и ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.
9 июля Собянин также говорил о двух беспилотниках, летевших на Москву. Тогда Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта «Шереметьево».