Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 14 БПЛА самолетного типа. Восемь из них российские военные нейтрализовали над Черным морем. По два беспилотника были перехвачены и ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.