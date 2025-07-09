Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

8 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал ТАСС, что за минувшую неделю в результате украинских атак погибли 17 жителей российских регионов. Ранения получили 142 человека, включая восемь детей. В этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели 61-летнего мужчины при атаке украинского беспилотника на частный дом в Ходяковке Глушковского района.