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Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

О первом ликвидированном БПЛА глава города проинформировал в 02:49 мск 9 июля. Второе сообщение об отражении атаки беспилотника он опубликовал в 03:02 мск.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево» в Москве и воздушной гавани в Калуге («Грабцево»).

8 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал ТАСС, что за минувшую неделю в результате украинских атак погибли 17 жителей российских регионов. Ранения получили 142 человека, включая восемь детей. В этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели 61-летнего мужчины при атаке украинского беспилотника на частный дом в Ходяковке Глушковского района.

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