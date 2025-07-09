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Три человека погибли при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске

Ведомости

В результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске трое человек погибли на месте, количество пострадавших возросло до шести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Как уточнил глава региона, один из мужчин получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице. В предыдущей публикации Хинштейн сообщил о четырех пострадавших: мужчина получил проникающее ранение в грудную клетку, две женщины и ребенок получили ожоги.

8 июля в селе Карыж Глушковского района Курской области пострадал 70-летний мужчина. Он оказался под обломками частного дома, когда по нему ударил украинский дрон. Его доставили в больницу с осколочными ранениями лица и ранением глаза.

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