Три человека погибли при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске

Как уточнил глава региона, один из мужчин получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице. В предыдущей публикации Хинштейн сообщил о четырех пострадавших: мужчина получил проникающее ранение в грудную клетку, две женщины и ребенок получили ожоги.