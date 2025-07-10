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Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Восемь из них сбиты над Черным морем, сообщает Минобороны России.

По два беспилотника были ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.

В 03:35 мск 10 июля пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Саратова («Гагарин»). На момент публикации материала мера еще действует.

Вечером 9 июля  врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся мопед в деревне Нижний Мордок Глушковского района Курской области. Пострадал 37-летний водитель.

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