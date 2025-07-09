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ВСУ нанесли удар по мопеду с водителем в Курской области

Ведомости

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся мопед в деревне Нижний Мордок Глушковского района Курской области. В результате пострадал водитель, 37-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавшего доставили в Рыльскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также ссадинами головы, груди и конечностей. Хинштейн уточнил, что мужчину в ближайшее время перенаправят в Курскую областную больницу.

9 июля Хинштейн сообщил о том, что 5-летний мальчик, который был ранен во время атаки беспилотника ВСУ на городской пляж в столице Курской области, скончался во время его транспортировки в московскую больницу. По данным главы области, тело ребенка было поражено ожогами более чем на 30%. Несмотря на усилия врачей, мальчик не выжил, указано в сообщении.

Днем ранее при ударе украинских военных по пляжу «Городской» в Курске погибли трое человек, шесть пострадали. Раненые были доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находились трое пострадавших. Ребенок получил ожоги, когда закрыл собой маму при атаке, его должны были перевезти на лечение в Москву. Следственный комитет России признал атаку БПЛА терактом.

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