ВСУ нанесли удар по мопеду с водителем в Курской области

9 июля Хинштейн сообщил о том, что 5-летний мальчик, который был ранен во время атаки беспилотника ВСУ на городской пляж в столице Курской области, скончался во время его транспортировки в московскую больницу. По данным главы области, тело ребенка было поражено ожогами более чем на 30%. Несмотря на усилия врачей, мальчик не выжил, указано в сообщении.