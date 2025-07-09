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СКР признал терактом атаку БПЛА на пляж и больницу в Курской области

Погибли три человека, девять пострадали
Ведомости

После атак украинских беспилотников на городской пляж в Курске, инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Уголовные дела возбуждены по ст. 205 УК РФ (теракт). Военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими мирными жителями, назначено несколько судебных экспертиз. Устанавливаются представители вооруженных сил Украины (ВСУ), которые причастны к этим и другим аналогичным преступлениям в регионе.

8 июля в результате удара ВСУ по пляжу «Городской» в Курске трое человек погибли на месте, еще шестеро пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что раненые доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. Среди них ребенок, который закрыл собой маму при атаке. У него диагностированы тяжелые ожоги. Ребенка вместе с мамой переведут на лечение в Москву.

В этот же день в селе Карыж пострадал 70-летний мужчина. Он оказался под обломками частного дома, по которому ударил украинский дрон. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями лица и ранением глаза. В ночь на 9 июля украинские беспилотники также атаковали инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы, здание скорой помощи и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины.

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