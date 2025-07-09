СКР признал терактом атаку БПЛА на пляж и больницу в Курской области

8 июля в результате удара ВСУ по пляжу «Городской» в Курске трое человек погибли на месте, еще шестеро пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что раненые доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. Среди них ребенок, который закрыл собой маму при атаке. У него диагностированы тяжелые ожоги. Ребенка вместе с мамой переведут на лечение в Москву.