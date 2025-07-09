Хинштейн сообщил о смерти раненного во время удара по пляжу 5-летнего мальчика
5-летний мальчик, который был ранен во время атаки беспилотника ВСУ городского пляжа в столице Курской области, скончался во время его транспортировки в московскую больницу, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По данным главы области, тело ребенка было поражено ожогами более чем на 30%. Несмотря на усилия врачей, мальчик не выжил, указано в сообщении. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего.
«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути!» – написал врио губернатора.
8 июля при ударе украинских военных по пляжу «Городской» в Курске погибли трое человек, шесть пострадали. Раненые были доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находились трое пострадавших. Ребенок получил ожоги, когда закрыл собой маму при атаке, и должен был перевестись на лечение в Москву.