Хинштейн сообщил о смерти раненного во время удара по пляжу 5-летнего мальчика

8 июля при ударе украинских военных по пляжу «Городской» в Курске погибли трое человек, шесть пострадали. Раненые были доставлены в Курскую областную больницу. В тяжелом состоянии находились трое пострадавших. Ребенок получил ожоги, когда закрыл собой маму при атаке, и должен был перевестись на лечение в Москву.