Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, летевших на Москву
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
О нейтрализации первого БПЛА Собянин объявил в 15:44 мск. Следующий дрон был сбит в 16:08 мск, последний – в 16:16 мск. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 10 июля системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны, восемь из них военные нейтрализовали над Черным морем. По два дрона были перехвачены и ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.
Оборонное ведомство писало также о пяти беспилотниках, ликвидированных над Брянской областью с 12:45 до 13:10 мск. В период с 08:00 до 10:00 мск было зафиксировано уничтожение восьми воздушных целей над территорией Белгородской области.
9 июля Собянин сообщал о ликвидации двух беспилотниках, летевших на Москву. Тогда Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту «Шереметьево».