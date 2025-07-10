Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, летевших на Москву

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

О нейтрализации первого БПЛА Собянин объявил в 15:44 мск. Следующий дрон был сбит в 16:08 мск, последний – в 16:16 мск. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 10 июля системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны, восемь из них военные нейтрализовали над Черным морем. По два дрона были перехвачены и ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.

Оборонное ведомство писало также о пяти беспилотниках, ликвидированных над Брянской областью с 12:45 до 13:10 мск. В период с 08:00 до 10:00 мск было зафиксировано уничтожение восьми воздушных целей над территорией Белгородской области.

9 июля Собянин сообщал о ликвидации двух беспилотниках, летевших на Москву. Тогда Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту «Шереметьево».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных