Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, летевших на Москву

В ночь на 10 июля системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны, восемь из них военные нейтрализовали над Черным морем. По два дрона были перехвачены и ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.