Премьера и спикера парламента Литвы эвакуировали в бункер из-за беспилотника
Литовских премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и спикера парламента Саулюса Сквернялиса эвакуировали в убежища после объявления тревоги из-за неопознанного объекта, нарушившего воздушное пространство страны со стороны Белоруссии. Об этом сообщает The Guardian.
Армия Литвы подтвердила, что объект обнаружили в 11:30 мск. Объект быстро упал на землю примерно в километре от литовско-белорусской границы. По данным газеты, это мог быть беспилотник «шахед».
После расследования было подтверждено, что объект является беспилотным самодельным самолетом, сделанным из фанеры и пенопласта. Он не представляет непосредственной опасности.
В июне 2024 г. шведские истребители перехватили российский военный самолет после того, как он якобы нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от балтийского острова Готланд.