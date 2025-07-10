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Рябков оценил угрозу США ввести 500%-ные пошлины против торговых партнеров России

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможное введение США новых импортных пошлин в размере 500% против торговых партнеров России потребует анализа, но не окажет кардинального влияния на ситуацию. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в условиях, когда в отношении России принято более 30 000 ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента кардинально картину не поменяет.

«Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным путем», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Замглавы МИДа также выразил обеспокоенность деятельностью отдельных сенаторов конгресса США, отметив, что их шаги направлены на подрыв базы для нормального взаимодействия.

В апреле группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Авторами документа выступили Линдси Грэм (внесенный в российский перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь. Законопроект предлагает введение вторичных санкций в 500% против стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

9 июля Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал работу над новыми санкциями со стороны Вашингтона против России. По его словам, США объявят о сроках рассмотрения законопроекта до конца недели.

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