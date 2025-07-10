Один человек погиб в результате массированного удара ВСУ по Курску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотниками по Курску, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В результате атаки загорелся частный дом, который был частично уничтожен, а в соседнем домовладении загорелась пристройка. Погиб 73-летний мужчина.
Также в 12-этажном здании напротив были выбиты окна. На месте работают спецслужбы.
Кроме этого, были нанесены удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, в результате чего была повреждена вышка сотовой связи. Губернатор области призвал жителей быть бдительными и после обнаружения обломков БПЛА не приближаться к ним.
Утром 10 июля белгородский город Шебекино снова подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате инцидента погибло двое мирных жителей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обстрел также привел к разрушению пристройки частного дома, повреждению кровли и выбиванию окон в другом доме.