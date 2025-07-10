Один человек погиб в результате массированного удара ВСУ по Курску

Кроме этого, были нанесены удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, в результате чего была повреждена вышка сотовой связи. Губернатор области призвал жителей быть бдительными и после обнаружения обломков БПЛА не приближаться к ним.