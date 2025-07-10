Reuters: в Турции арестованы сотни оппозиционеров по делу «коррупционной сети»
С начала масштабного расследования, инициированного властями Турции, были задержаны более 500 человек, преимущественно представителей главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ юридических документов и официальных отчетов.
В центре расследования – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, один из главных политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу был заключен под стражу в марте по обвинению в коррупции, которые он отрицает. Он считается основным кандидатом от НРП на будущих президентских выборах.
По данным Reuters, с начала расследования в октябре 2024 г. были задержаны и допрошены более 500 человек, в том числе не менее 202 – только за последнюю неделю. Более 220 из них были заключены в тюрьму или отправлены под домашний арест. Эти меры затронули в основном муниципалитеты, контролируемые НРП.
Президент Эрдоган утверждает, что расследование направлено против «коррупционной сети», а не оппозиции, но сама НРП расценивает происходящее как политическое преследование. Эксперты связывают волну арестов с подготовкой власти к будущим выборам и попыткой устранить конкурентов. Западные партнеры Анкары реагируют на происходящее сдержанно, учитывая стратегическое положение Турции.
8 июля агентство Anadolu писало, что в Турции продолжаются задержания оппозиционных мэров крупных городов. После ареста главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу турецкие власти в рамках дел о коррупции 5 июля задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, расположенных на юге страны. Все они представляют оппозиционную левоцентристскую Народно-республиканскую партию (НРП; 135 мандатов из 600 мест в парламенте). Параллельно Анкарский суд осенью готовится рассмотреть дело в отношении лидера НРП Озгюра Озеля, который, по данным следствия, был незаконно избран на партийных выборах.