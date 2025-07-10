Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Reuters: в Турции арестованы сотни оппозиционеров по делу «коррупционной сети»

Ведомости

С начала масштабного расследования, инициированного властями Турции, были задержаны более 500 человек, преимущественно представителей главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ юридических документов и официальных отчетов.

В центре расследования – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, один из главных политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу был заключен под стражу в марте по обвинению в коррупции, которые он отрицает. Он считается основным кандидатом от НРП на будущих президентских выборах.

По данным Reuters, с начала расследования в октябре 2024 г. были задержаны и допрошены более 500 человек, в том числе не менее 202 – только за последнюю неделю. Более 220 из них были заключены в тюрьму или отправлены под домашний арест. Эти меры затронули в основном муниципалитеты, контролируемые НРП.

Президент Эрдоган утверждает, что расследование направлено против «коррупционной сети», а не оппозиции, но сама НРП расценивает происходящее как политическое преследование. Эксперты связывают волну арестов с подготовкой власти к будущим выборам и попыткой устранить конкурентов. Западные партнеры Анкары реагируют на происходящее сдержанно, учитывая стратегическое положение Турции.

8 июля агентство Anadolu писало, что в Турции продолжаются задержания оппозиционных мэров крупных городов. После ареста главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу турецкие власти в рамках дел о коррупции 5 июля задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, расположенных на юге страны. Все они представляют оппозиционную левоцентристскую Народно-республиканскую партию (НРП; 135 мандатов из 600 мест в парламенте). Параллельно Анкарский суд осенью готовится рассмотреть дело в отношении лидера НРП Озгюра Озеля, который, по данным следствия, был незаконно избран на партийных выборах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных