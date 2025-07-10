Reuters: в Турции арестованы сотни оппозиционеров по делу «коррупционной сети»

По данным Reuters, с начала расследования в октябре 2024 г. были задержаны и допрошены более 500 человек, в том числе не менее 202 – только за последнюю неделю. Более 220 из них были заключены в тюрьму или отправлены под домашний арест. Эти меры затронули в основном муниципалитеты, контролируемые НРП.