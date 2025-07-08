В Турции массово задержали оппозиционных мэров крупных городов

В Турции массово задержали оппозиционных мэров крупных городовГлав Антальи, Аданы, Адыямана и Измира подозревают в коррупции, оппозиция говорит о репрессиях
В Турции продолжаются задержания оппозиционных мэров крупных городов. После ареста главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу турецкие власти в рамках дел о коррупции 5 июля задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, расположенных на юге страны, передает агентство Anadolu. Все они представляют оппозиционную левоцентристскую Народно-республиканскую партию (НРП; 135 мандатов из 600 мест в парламенте). Параллельно Анкарский суд осенью готовится рассмотреть дело в отношении лидера НРП Озгюра Озеля, который, по данным следствия, был незаконно избран на партийных выборах.
Как передает Anadolu, всего в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, по обвинениям в организованной преступности, взяточничестве и сговоре на торгах задержано 15 человек. Согласно заявлению прокуратуры, задержание и последующие обыски в зданиях муниципалитетов глав Адыямана Абдуррахмана Тутдере и Аданы Зейдана Каралара произошли после предоставления правоохранителям доказательств неким бизнесменом, которые подтверждают факт противоправных действий чиновников. В частности, они вымогали деньги у руководителей коммерческих предприятий.
Мэр Антальи Мухиттин Бечек задержан в рамках другого расследования – по предварительным данным, он через своего сына вымогал у местных бизнесменов деньги на предвыборную кампанию на местных выборах в 2024 г.
Сразу после задержаний лидер НРП Озель созвал пресс-конференцию в штаб-квартире его партии в Анкаре, где назвал уголовные дела против его однопартийцев частью политического давления властей и их попыткой «устранить выборы как последнее прибежище воли народа», а также призвал к досрочным президентским выборам в ноябре (они запланированы на 2028 г.). По его словам, правящие элиты в сговоре с судьями и прокурорами объявили войну против всей страны.
В свою очередь, министр юстиции Йылмаз Тунч отверг обвинения политиков о политической предвзятости дела на этапе его рассмотрения. По его словам, эти заявления безответственны и призваны оказать давление на судебную систему и ввести в заблуждение общественное мнение.
Эрдоган обвинил НРП в стремлении скрыть факты коррупции в контролируемых ею мэриях через уличные протесты. Он призвал судебные органы вынести свое решение, чтобы «правда рано или поздно восторжествовала», передает пресс-служба его администрации.
Накануне этих событий полиция по подозрению в коррупции также задержала мэра курортного города Манавгата в провинции Анталья Ниязи Нефи Кара и еще 34 человека. А до этого по тому же делу – главу провинции Измир Шенола Асланоглу и экс-мэра Измира Тунча Сойера. Всего измирская прокуратура выдала ордера на арест 157 чиновников.
Репрессии против региональных чиновников проводятся с целью помешать оппозиции объединить вокруг себя оппозиционно настроенные регионы, полагает востоковед Руслан Сулейманов. Многие турецкие граждане поддерживают призыв НРП к проведению досрочных выборов, что крайне опасно для правящей партии в условиях снижения ее рейтингов, поэтому власти хотят сбить успех оппозиции, отмечает эксперт: «Не исключаю ареста Озеля, учитывая его недавние жесткие заявления в адрес властей. Эрдоган по максимуму пытается использовать свой ресурс».
Действия властей – попытка ослабить влияние НРП в регионах и особенно в крупных городах, где оппозиция традиционно сильная, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его мнению, эти акции проведены с целью нивелировать протестный потенциал через «обезглавливание» и расчистить избирательное пространство от серьезных конкурентов Эрдогана.
Параллельно с этим в начале июня столичная прокуратура завершила расследование в рамках предполагаемых нарушений во время выборов лидера НРП на 38-м съезде партии, где вместо бывшего лидера Кемаля Кылычдароглу победу одержал нынешний лидер Озель. По его данным, Озель подкупил большинство своих однопартийцев, чтобы заручиться их поддержкой во время голосования в ноябре 2023 г. Изначально суд должен был состояться 31 июня, но в последний момент был перенесен на сентябрь. Политику грозит до трех лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность в течение срока наказания.
Сам Кылычдароглу в интервью газете Sozcu 26 июня сообщил, что он готов возглавить НРП, если суд найдет состав преступления, чтобы защитить партию от риска управления внешней администрацией.