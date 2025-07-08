В Турции массово задержали оппозиционных мэров крупных городов

Параллельно с этим в начале июня столичная прокуратура завершила расследование в рамках предполагаемых нарушений во время выборов лидера НРП на 38-м съезде партии, где вместо бывшего лидера Кемаля Кылычдароглу победу одержал нынешний лидер Озель. По его данным, Озель подкупил большинство своих однопартийцев, чтобы заручиться их поддержкой во время голосования в ноябре 2023 г. Изначально суд должен был состояться 31 июня, но в последний момент был перенесен на сентябрь. Политику грозит до трех лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность в течение срока наказания.