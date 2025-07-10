Госдеп: дальнейшие шаги Вашингтона по Украине зависят от выводов Трампа

В ходе встречи 10 июля Лавров и Рубио подтвердили стремление обеих стран к восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН 10 июля. Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.