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Госдеп: дальнейшие шаги Вашингтона по Украине зависят от выводов Трампа

Ведомости

Дальнейшая политика США в отношении России и Украины будет определяться выводами президента Дональда Трампа по итогам обсуждения новых инициатив, обмен которыми состоялся между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио сообщил президенту о «конкретных идеях», представленных российской стороной во время встречи в Куала-Лумпуре. Какие именно предложения обсуждались, Брюс уточнять не стала.

«И, конечно, мы увидим, что он [Трамп] скажет», – добавила она, подчеркивая, что решения Вашингтона будут зависеть от позиции главы государства.

В ходе встречи 10 июля Лавров и Рубио подтвердили стремление обеих стран к восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН 10 июля. Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.

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