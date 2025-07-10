Госдеп: дальнейшие шаги Вашингтона по Украине зависят от выводов Трампа
Дальнейшая политика США в отношении России и Украины будет определяться выводами президента Дональда Трампа по итогам обсуждения новых инициатив, обмен которыми состоялся между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.
По ее словам, Рубио сообщил президенту о «конкретных идеях», представленных российской стороной во время встречи в Куала-Лумпуре. Какие именно предложения обсуждались, Брюс уточнять не стала.
«И, конечно, мы увидим, что он [Трамп] скажет», – добавила она, подчеркивая, что решения Вашингтона будут зависеть от позиции главы государства.
В ходе встречи 10 июля Лавров и Рубио подтвердили стремление обеих стран к восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН 10 июля. Рубио назвал разговор с Лавровым честным и важным.