В результате удара по медпункту в Газе погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек, включая 10 детей, погибли в результате израильского авиаудара по медицинскому пункту в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, сообщает The Guardian.
Как сообщают местные медики, удар пришелся на очередь из семей, ожидавших помощи и гуманитарных поставок перед открытием учреждения. Работа клиники, управляемой организацией Project Hope, приостановлена.
По данным Минздрава Палестины, всего за последние сутки в результате израильских атак в Газе погибли 67 человек, включая погибших в пяти отдельных ударах по городу Газа.
Израильская армия подтвердила нанесение удара, заявив, что целью был боевик палестинской группировки «Хамас», участвовавший в нападении 7 октября 2023 г. Военные выразили сожаление по поводу гибели мирных граждан и сообщили, что инцидент расследуется.
Эскалация насилия происходит на фоне заявлений о приближении соглашения о прекращении огня, отмечает The Guardian. 9 июля «Хамас» выразил готовность освободить 10 заложников в обмен на перемирие. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность достижения договоренности «очень высока» – уже на этой или следующей неделе.
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 8 июля заявил, что в США рассчитывают, что до конца недели удастся договориться о перемирии между Израилем и «Хамасом». Он отметил, что планируется освобождение 10 заложников и передача тел 9 погибших.