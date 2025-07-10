В результате удара по медпункту в Газе погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек, включая 10 детей, погибли в результате израильского авиаудара по медицинскому пункту в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа, сообщает The Guardian.



Как сообщают местные медики, удар пришелся на очередь из семей, ожидавших помощи и гуманитарных поставок перед открытием учреждения. Работа клиники, управляемой организацией Project Hope, приостановлена.