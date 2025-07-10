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Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 июля выступил с обращением к белорусам, россиянам и украинцам на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Его слова приводятся на сайте президента республики.

«Я прежде всего хочу обраться к россиянам, украинцам и белорусам. Тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо – "Славянский базар"», – заявил президент Белоруссии.

Обращаясь к гостям фестиваля, Лукашенко отметил, что без их участия «Славянский базар» был бы беден. Он подчеркнул, что 10 июля под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары фестиваля, которого всегда с нетерпением ждут белорусы, жители Витебска, мастера искусств и их поклонники со всего мира.

«Славянский Базар Витебский давно вышел за рамки нашего славянского братства, а культурная столица Белоруссии стала творческой родиной для многих любимых нами артистов. Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное, вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит», – пояснил Лукашенко.

5 июля президент Белоруссии высказался о том, что Европа «остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне». Такое заявление прозвучало на церемонии открытия музея Славы Могилевщины.

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