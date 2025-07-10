Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам

«Славянский Базар Витебский давно вышел за рамки нашего славянского братства, а культурная столица Белоруссии стала творческой родиной для многих любимых нами артистов. Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное, вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света, несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит», – пояснил Лукашенко.