Лукашенко: Европа остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне
Страны Европы сейчас остервенело воюют против правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 5 июля принял участие в открытии музея Славы Могилевщины. Его слова приводятся на сайте президента республики.
Лукашенко напомнил, что бои на Днепровском рубеже, которые повлияли на исход битвы под Москвой и дальнейший ход войны, шли около месяца. Могилевская битва стала одним из важнейших эпизодов для дальнейшей защиты столицы Советского Союза, указал политик.
По словам Лукашенко, большое внимание в новом музее посвящено событиям Великой Отечественной войны, и «это правильно».
«Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в "просвещенной" Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю», – сказал президент республики.
Он добавил, что долго колебался в решении выделить средства на строительство из бюджета Союзного государства, поскольку его настораживало большое количество памятников в стране. Лукашенко выразил надежду, что музей будут содержать в порядке.