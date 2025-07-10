Зеленский попросил США предоставить Украине 10 систем Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot для вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Германия и Норвегия готовы профинансировать закупку трех таких систем.
Зеленский подчеркнул, что последний диалог с президентом США Дональдом Трампом был позитивным. У него есть четкие сигналы по восстановлению и продолжению поставок помощи Украине.
«С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам», – сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что достигнуты договоренности с Германией о финансировании двух комплексов, а также с Норвегией, которая готова оплатить одну систему. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что другие «европейские партнеры» Киева также присоединятся к финансированию, как только станут известны даты поставок от производителя.
9 июля президент США Дональд Трамп, выступая перед африканскими лидерами в Белом доме, заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на дополнительные батареи Patriot. При этом он акцентировал внимание на высокой стоимости и ограниченной доступности этих систем.