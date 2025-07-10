Зеленский попросил США предоставить Украине 10 систем Patriot

Он отметил, что достигнуты договоренности с Германией о финансировании двух комплексов, а также с Норвегией, которая готова оплатить одну систему. Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что другие «европейские партнеры» Киева также присоединятся к финансированию, как только станут известны даты поставок от производителя.