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Лавров ответил на вопрос о разговоре с Рубио цитатой Трампа

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста о темах диалога с госсекретарем США Марко Рубио цитатой американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу, и ждите больших сюрпризов», – сказал Лавров.

Он добавил, что не может комментировать некоторые вещи, но отметил, что обсудил с Рубио ситуацию на Украине и подтвердили позицию, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с Трампом 3 июля. 

10 июля на полях саммита АСЕАН в столице Малайзи состоялась вторая личная встреча Лаврова и Рубио. Их диалог продолжался 50 минут. По данным МИДа России, они подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.

Рубио по итогам встречи выразил недовольство ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине, но отметил, что разговор был откровенным и важным. По его словам, он обсудил с Лавровым некоторые идеи, в том числе связанные с «новым подходом» для Москвы при урегулировании кризиса.

В ходе телефонного разговора с Трампом 3 июля Путин заявил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта, и сообщил о прогрессе прямого российско-украинского переговорного процесса, но подчеркнул, что Россия продолжит добиваться устранения первопричин нынешнего конфликта.

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