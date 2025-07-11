Белый дом показал сгенерированное изображение Трампа в виде супермена
Белый дом опубликовал в соцсети X сгенерированное изображение, на котором президент США Дональд Трамп будто находится на киноафише в образе супермена. В публикации американский лидер назван «символом надежды».
«Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь», – такой текст написан на изображении. На нем американский лидер смотрит вдаль и будто взлетает вверх в костюме супергероя.
В мае Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial опубликовал свое фото в образе папы римского. Оно тоже было создано с помощью искусственного интеллекта и появилось в том числе в аккаунте Белого дома в X. После этого газета The Guardian писала, что президент США подвергся резкой критике за подобный пост во время девятидневного траура по папе Франциску, который скончался 26 апреля.
Затем американский лидер заявил, что не имеет отношения к появлению изображения на своей странице. По его словам, он его не публиковал и не знает, как оно появилось в его соцсети. Президент добавил, что увидел изображение лишь накануне вечером, и отметил, что его супруга Мелания Трамп, являющаяся католичкой, нашла его «милым».