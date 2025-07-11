Белый дом показал сгенерированное изображение Трампа в виде супермена

В мае Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial опубликовал свое фото в образе папы римского. Оно тоже было создано с помощью искусственного интеллекта и появилось в том числе в аккаунте Белого дома в X. После этого газета The Guardian писала, что президент США подвергся резкой критике за подобный пост во время девятидневного траура по папе Франциску, который скончался 26 апреля.