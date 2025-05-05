Трамп отверг причастность к своему изображению в образе папы Римского

По словам Трампа, он не размещал это изображение и не знает, как оно оказалось на его странице в Truth Social. «Кто-то сделал мою фотографию, где я одет как папа, и выложил ее. Это точно не я. Не имею понятия, откуда оно взялось», – сказал он, предположив, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.