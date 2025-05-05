Трамп отверг причастность к своему изображению в образе папы Римского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к появлению изображения, на котором он изображен в образе папы римского. Соответствующий комментарий он дал журналистам Белого дома.
По словам Трампа, он не размещал это изображение и не знает, как оно оказалось на его странице в Truth Social. «Кто-то сделал мою фотографию, где я одет как папа, и выложил ее. Это точно не я. Не имею понятия, откуда оно взялось», – сказал он, предположив, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.
Президент добавил, что увидел изображение лишь накануне вечером и отметил, что его супруга Мелания Трамп, являющаяся католичкой, нашла его «милым». Он также отверг обвинения в том, что публикация могла оскорбить верующих, заявив, что критику исходит не от католиков, а от СМИ, распространяющих, по его словам, ложную информацию.
Ранее Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social это изображение, писал The Guardian. Фотография появилась также и в официальном аккаунте Белого дома в X. На изображении Трамп позирует в белой сутане с митрой на голове и золотым крестом на шее, указывая пальцем в небо.
В католических кругах США и за рубежом изображение было воспринято как неуместное и оскорбительное, особенно в контексте продолжающегося траура, отмечает издание.