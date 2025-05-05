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Трамп отверг причастность к своему изображению в образе папы Римского

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к появлению изображения, на котором он изображен в образе папы римского. Соответствующий комментарий он дал журналистам Белого дома.

По словам Трампа, он не размещал это изображение и не знает, как оно оказалось на его странице в Truth Social. «Кто-то сделал мою фотографию, где я одет как папа, и выложил ее. Это точно не я. Не имею понятия, откуда оно взялось», – сказал он, предположив, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

Президент добавил, что увидел изображение лишь накануне вечером и отметил, что его супруга Мелания Трамп, являющаяся католичкой, нашла его «милым». Он также отверг обвинения в том, что публикация могла оскорбить верующих, заявив, что критику исходит не от католиков, а от СМИ, распространяющих, по его словам, ложную информацию.

Ранее Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social это изображение, писал The Guardian. Фотография появилась также и в официальном аккаунте Белого дома в X. На изображении Трамп позирует в белой сутане с митрой на голове и золотым крестом на шее, указывая пальцем в небо.

В католических кругах США и за рубежом изображение было воспринято как неуместное и оскорбительное, особенно в контексте продолжающегося траура, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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