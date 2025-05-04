Трампа осудили за публикацию изображения в образе папы римского во время траура
Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в облачении папы римского. Об этом пишет The Guardian.
Фотография появилась также и в официальном аккаунте Белого дома в X. На изображении Трамп позирует в белой сутане с митрой на голове и золотым крестом на шее, указывая пальцем в небо.
Публикация вызвала недоумение в Ватикане, где продолжается девятидневный траур по папе Франциску, скончавшемуся 26 апреля. Вопросы о публикации Трампа прозвучали даже во время субботнего брифинга конклава, созванного для избрания нового понтифика.
Католическая конференция штата Нью-Йорк резко отреагировала на пост, обвинив Трампа в неуважении к католической церкви. «В этом изображении нет ничего ни остроумного, ни уместного, господин президент», – говорится в заявлении. «Мы только что простились с папой Франциском, и для миллионов верующих это время скорби, а не повод для шуток».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Трамп всегда выступал в защиту католиков и свободы вероисповедания. В поддержку президента выступил и его союзник Джек Пособич, известный ультраправый активист. Он назвал публикацию «проявлением чувства юмора» и добавил, что среди католиков всю неделю шутили о предстоящем избрании нового папы.
Несмотря на это, в католических кругах США и за рубежом изображение было воспринято как неуместное и оскорбительное, особенно в контексте продолжающегося траура, отмечает издание.