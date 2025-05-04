Трампа осудили за публикацию изображения в образе папы римского во время траура

Католическая конференция штата Нью-Йорк резко отреагировала на пост, обвинив Трампа в неуважении к католической церкви. «В этом изображении нет ничего ни остроумного, ни уместного, господин президент», – говорится в заявлении. «Мы только что простились с папой Франциском, и для миллионов верующих это время скорби, а не повод для шуток».