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Трампа осудили за публикацию изображения в образе папы римского во время траура

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в облачении папы римского. Об этом пишет The Guardian.

Фотография появилась также и в официальном аккаунте Белого дома в X. На изображении Трамп позирует в белой сутане с митрой на голове и золотым крестом на шее, указывая пальцем в небо.

Публикация вызвала недоумение в Ватикане, где продолжается девятидневный траур по папе Франциску, скончавшемуся 26 апреля. Вопросы о публикации Трампа прозвучали даже во время субботнего брифинга конклава, созванного для избрания нового понтифика.

Католическая конференция штата Нью-Йорк резко отреагировала на пост, обвинив Трампа в неуважении к католической церкви. «В этом изображении нет ничего ни остроумного, ни уместного, господин президент», – говорится в заявлении. «Мы только что простились с папой Франциском, и для миллионов верующих это время скорби, а не повод для шуток».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Трамп всегда выступал в защиту католиков и свободы вероисповедания. В поддержку президента выступил и его союзник Джек Пособич, известный ультраправый активист. Он назвал публикацию «проявлением чувства юмора» и добавил, что среди католиков всю неделю шутили о предстоящем избрании нового папы.

Несмотря на это, в католических кругах США и за рубежом изображение было воспринято как неуместное и оскорбительное, особенно в контексте продолжающегося траура, отмечает издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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