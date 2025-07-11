Путин проведет встречу с белгородским губернатором Гладковым
Президент РФ Владимир Путин днем 11 июля проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам, и огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор, там много о чем поговорить, естественно, проблем много», – пояснил Песков.
Также представитель Кремля рассказал о планах президента на начало следующей рабочей недели. По его словам, в понедельник запланировано совещание с руководством правительства, где будут обсуждаться вопросы здравоохранения, демографии и других социальных аспектов. Сейчас идет подготовка к этому мероприятию.