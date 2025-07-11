Путин проведет встречу с белгородским губернатором Гладковым

«Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам, и огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор, там много о чем поговорить, естественно, проблем много», – пояснил Песков.