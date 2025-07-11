В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтации

«Логика и разум диктуют предпочтительность именно этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не востребован и даже не обсуждается в европейских странах», – подчеркнул Песков. В Кремле заявили, что продолжают внимательно следить за риторикой западных лидеров и будут соответствующим образом выстраивать свою политику.