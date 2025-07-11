В Кремле назвали Мерца апологетом конфронтации
Канцлер Германии Фридрих Мерц является «яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и такой агрессивной мобилизации Европы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», – добавил он.
Песков также обратил внимание на то, что европейские страны продолжают обсуждать выделение десятков миллиардов евро на поддержку Украины, фактически, как выразился представитель Кремля, «на продолжение войны до последнего украинца». При этом, по его словам, существует альтернативный путь – начать диалог с Россией на основе взаимного уважения и учета озабоченностей сторон.
«Логика и разум диктуют предпочтительность именно этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не востребован и даже не обсуждается в европейских странах», – подчеркнул Песков. В Кремле заявили, что продолжают внимательно следить за риторикой западных лидеров и будут соответствующим образом выстраивать свою политику.