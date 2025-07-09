Мерц: дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны

8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме сказал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times также заявил, что страна перестала питать иллюзии относительно скорого завершения конфликта с Россией.