Мерц: дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны
Дипломатические средства разрешения конфликта России и Украины исчерпаны, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.
«Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых в палате представителей. Мы продолжим эту поддержку», – добавил Мерц, его слова цитирует Bild.
8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме сказал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times также заявил, что страна перестала питать иллюзии относительно скорого завершения конфликта с Россией.
В тот же день Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Решение также подтвердил Пентагон. 1 июля издание Politico сообщало о временной приостановке поставок американский зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.
1 июля Мерц заявлял, что Германия не станет конфликтующей стороной на Украине. При этом он не исключил, что военные ВСУ будут обучаться обращению с Taurus. Этот вопрос он обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским.