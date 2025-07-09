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Мерц: дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны

Ведомости

Дипломатические средства разрешения конфликта России и Украины исчерпаны, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.

«Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых в палате представителей. Мы продолжим эту поддержку», – добавил Мерц, его слова цитирует Bild.

8 июля президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме сказал, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times также заявил, что страна перестала питать иллюзии относительно скорого завершения конфликта с Россией.

В тот же день Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Решение также подтвердил Пентагон. 1 июля издание Politico сообщало о временной приостановке поставок американский зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.

1 июля Мерц заявлял, что Германия не станет конфликтующей стороной на Украине. При этом он не исключил, что военные ВСУ будут обучаться обращению с Taurus. Этот вопрос он обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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