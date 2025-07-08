Экс-министр обороны Украины: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта

По его словам, в Киеве укрепляется убеждение, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин остается у власти. «Теперь в центре внимания – не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», – подчеркнул Резников, возглавлявший оборонное ведомство с февраля 2022 г. до сентября 2023 г.