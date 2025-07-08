Экс-министр обороны Украины: Киев не рассчитывает на быстрое окончание конфликта
Украина перестала питать иллюзии относительно скорого завершения конфликта с Россией. Об этом заявил бывший министр обороны страны Алексей Резников в интервью The Times.
По его словам, в Киеве укрепляется убеждение, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин остается у власти. «Теперь в центре внимания – не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», – подчеркнул Резников, возглавлявший оборонное ведомство с февраля 2022 г. до сентября 2023 г.
Бывший глава украинского минобороны также выразил скепсис в отношении переговоров с Россией, назвав их «фарсом», направленным на демонстрацию «доброй воли» Западу. Тем не менее он считает целесообразным добиваться хотя бы частичных договоренностей, например, в сфере прекращения ударов по гражданской инфраструктуре.
В материале также приводится мнение другого экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который предложил концепцию «стального дикобраза» – устойчивой обороны в условиях постоянной угрозы. Такой подход, по его мнению, реалистичен в условиях, когда победа или полноценный мир остаются маловероятными.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что задача по урегулированию конфликта между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось.