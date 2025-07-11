Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Кремле не раскрыли новые предложения по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о сути новых предложений по урегулированию на Украине, о которых сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

«Нет, я не мог бы сказать. По понятным причинам», – сказал Песков.

10 июля Лавров и Рубио встретились в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Их переговоры продолжались около часа. После встречи Рубио заявил, что США хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые не озвучивались прежде.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных