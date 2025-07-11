В Кремле не раскрыли новые предложения по Украине

10 июля Лавров и Рубио встретились в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Их переговоры продолжались около часа. После встречи Рубио заявил, что США хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые не озвучивались прежде.