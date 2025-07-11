В Кремле не раскрыли новые предложения по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о сути новых предложений по урегулированию на Украине, о которых сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.
«Нет, я не мог бы сказать. По понятным причинам», – сказал Песков.
10 июля Лавров и Рубио встретились в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Их переговоры продолжались около часа. После встречи Рубио заявил, что США хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые не озвучивались прежде.