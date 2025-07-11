Путин провел встречу в Кремле с белгородским губернатором
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
В ходе встречи Гладков рассказал главе государства о текущем социально-экономическом развитии области, в том числе о мерах поддержки систем здравоохранения и образования. Они также обсудили проблему обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.
Гладков проинформировал президента о поддержке участников спецоперации. В частности, он упомянул работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии. В этой связи губернатор подчеркнул, что одной из главных задач администрации Белгородской области сейчас является психологическая и медицинская реабилитации участников боевых действий, а также их трудоустройство.
О планах Путина провести встречу с Гладковым говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. «Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам, и огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор, там много о чем поговорить, естественно, проблем много», – пояснил он.