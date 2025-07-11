Около 100 000 москвичей принимают участие в спецоперации на Украине
Около 100 000 москвичей принимают участие в специальной военной операции на Украине, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».
10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что с начала года положительно решены более 70 обращений по вопросу демобилизации военнослужащих из зоны специальной военной операции.
По словам омбудсмена, в аппарат уполномоченного приходит достаточно много обращений насчет демобилизации, и «подвижки здесь есть».
В июле 2024 г. Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля 2024 г.